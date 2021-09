Policiais militares que salvaram bebê engasgada recebem homenagem na Câmara

Os Cabo PM, Luiz Fernando Cipriano e Silmar Leite de Morais receberam Voto de Congratulação pelo ato de heroísmo que resultou no salvamento da pequena Ana Sofia, na zona norte de Votuporanga/SP.

Policiais Militares que salvaram a bebê Ana Sofia, de 42 dias, depois de a recém-nascida se engasgar com leite, na madrugada de 19 de agosto, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP, foram homenageados com Voto de Congratulação durante a 30ª Sessão Ordinária da Câmara na noite de segunda-feira (30).

A iniciativa da honraria pelo ato de heroísmo partiu do vereador Valdecir Lio (MDB) e foi aprovada por unanimidade na Casa de Leis.

De acordo com o histórico da ocorrência, Luana, mãe de Ana Sofia, amamentava a criança naquela madrugada, quando percebeu o engasgamento e desesperada para salvar a filha acabou acionando a corporação pelo 190; sendo que os policiais militares chegaram ao local e com destreza e habilidade conseguiram desobstruir as vias aéreas da bebê realizando manobra de “Heimlich”. Em seguida, Ana Sofia foi encaminhada ao hospital, onde passou por avaliação médica e foi liberada.

O vereador justificou que os policiais demonstraram possuir alto grau de profissionalismo, afirmando o caráter de polícia multidisciplinar da Corporação, preparados não somente para o confronto, mas para todo o tipo de situação, tanto uma apreensão de armas, drogas, mas também para orientar a sociedade, como ocorreu na ocorrência em questão.

“Fico até emocionado, pois meu filho também é militar, bombeiro, e antes de ser vereador eu imaginava que se um dia tivesse a oportunidade eu reconheceria o grande trabalho que esses homens fazem por nossa sociedade”, afirmou na tribuna, Valdecir Lio.

O reconhecimento ao êxito da ação de Luiz Fernando Cipriano e Silmar Leite de Morais também veio do Capitão André Navarrete – que é o Comandante da 3ª Cia da Polícia Militar de Votuporanga – que representando os homenageados, comentou: “Os policiais Cipriano e Silmar têm um desempenho muito favorável nas suas atividades na Companhia, já foram reconhecidos por outras ocorrências durante o ano, de extremo destaque, então são policiais muito ativos, que produzem muito e trabalham muito bem aqui em Votuporanga, exercendo as suas funções. Não foi por acaso que eles estavam presentes em uma ocorrência tão importante no salvamento de um bebê. O policial está preparado para todas as situações, parabéns aos policiais pelo trabalho e obrigado a vocês [vereadores] pela homenagem”, concluiu.