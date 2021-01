Policiais ambientais resgatam aves silvestres mantidas em cativeiro em Votuporanga

Flagrante ocorreu na zona sul da cidade; morador foi multado em R$ 500,00.

A Polícia Militar Ambiental resgatou na quinta-feira (7), duas aves da fauna silvestre nativa (“Canário-da-Terra”) que eram mantidas irregularmente em cativeiro em uma residência na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, durante o patrulhamento, pela residência de um criador amador de pássaros, os policiais constataram que dois espécimes eram mantidos irregularmente em cativeiro; sendo uma ave que não possuía anilha de identificação e, outra que possuía anilha de identificação. Porém, não constava no plantel do criador ou teve procedência comprovada.

Os pássaros foram resgatados e a ave sem anilha foi examinada por médico veterinário que atestou o estado bravio, sendo reintegrada ao habitat natural; já a outra permaneceu aos cuidados do 2º pelotão de Polícia Ambiental que busca identificar a procedência do canário. Uma gaiola também foi apreendida.

O morador, segundo a polícia, recebeu um auto de infração ambiental com multa no valor de R$ 500,00.