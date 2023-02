Polícia Rodoviária intensifica fiscalização durante a Operação Carnaval 

Iniciada nesta sexta-feira, ação reforça a segurança nas rodovias até a próxima quarta-feira, dia 22.

A Polícia Rodoviária Estadual iniciou às 0h desta sexta-feira (17.fev) e segue até às 12h da próxima quarta-feira, dia 22, a Operação “Carnaval 2023”, promovendo ações de implemento ao policiamento, proporcionando mais segurança a todos os usuários da malha rodoviária do Estado de São Paulo.

Assim como nos anos anteriores, a operação será focada no combate infrações que possam gerar risco à segurança do trânsito, principalmente, em Votuporanga e região. Isso porque o carnaval movimenta cidades da região, como São José do Rio Preto/SP, que somente no Oba Festival deve receber aproximadamente 100 mil pessoas entre os dias 18 e 21 de fevereiro.

O reforço no policiamento será priorizado no período noturno, se estendendo até a madrugada, visando coibir que motoristas conduzam sob efeito de álcool e outras substâncias de efeito análogo que contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito. O objetivo é tirar de circulação aqueles condutores que colocam em risco a segurança de outras pessoas. As viaturas ficarão localizadas em pontos estratégicos e outras modalidades de fiscalização também serão executadas.

É importante ressaltar aos motoristas, os riscos associados as ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, ausência do cinto de segurança e o uso de aparelho celular ao volante, além disso, se flagrado, condutor será responsabilizado pela autoridade policial.

Dicas de Segurança