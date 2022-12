Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto intensifica fiscalização na BR-153 durante festas de fim de ano 

Objetivo é reduzir infrações de trânsito e acidentes.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São José do Rio Preto/SP iniciou, nesta quinta-feira (15.dez), uma operação para reduzir as infrações de trânsito na BR-153 durante as festas de fim de ano.

Segundo o inspetor Flávio Catarucci, os dias que antecedem a saída para o feriado são importantes para a corporação implantar um esquema de fiscalização.

“Estamos focando nas infrações responsáveis pelo grande número de feridos e mortos. Em 2022, tivemos mais de 320 pessoas feridas na BR-153”, diz.

O uso do cinto de segurança, o uso da cadeirinha ou dispositivo de retenção, embriaguez ao volante, excesso de velocidade e ultrapassagem proibida estão no foco da corporação.

Comandos educativos

De acordo com Catarucci, comandos educativos também serão realizados durante a operação: “É uma estratégia para relembrar aquelas orientações de segurança que o motorista viu quando tirou a habilitação. Para que as regras sejam lembradas, os abordados são convidados a participar de uma palestra”, explica.

Antes de pegar a estrada para as festas de fim de ano, os condutores precisam fazer a manutenção do veículo.

“Não se esqueça que a segurança do veículo é essencial. Veja se os pneus estão em boas condições, olhe a manutenção dos freios e se lembre do licenciamento em dia. Planeje paradas quando o sono bater e evite excesso de velocidade e ultrapassagem proibidas”, afirma o inspetor.