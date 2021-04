Polícia Rodoviária apreende mais de 4 toneladas de maconha em Rancharia

Motorista tentou esconder droga embaixo de galões vazios e com álcool 70%.

A Polícia Rodoviária apreendeu uma carga de mais de 4 toneladas de maconha nesta sexta-feira (16), na Rodovia Raposos Tavares, em Rancharia/SP.

Segundo informações da polícia, uma fiscalização de rotina estava sendo realizada no trecho e os agentes decidiram abordar o caminhão que estava com placas de Mato Grosso do Sul.

Em vistoria no veículo, os agentes encontraram a droga escondida no baú do compartimento de carga, embaixo de galões plásticos, sendo alguns vazios e os outros com álcool 70%. No total, a droga pesou 4.130 quilos, distribuídos em 182 fardos. Além da maconha, também foram apreendidos o veículo, um celular e R$ 943,00 em dinheiro.

O motorista disse para os policiais que havia sido contratado por uma pessoa desconhecida, em Dourados/MS. Ele pegou o caminhão carregado no pátio de um posto de combustíveis e deveria seguir viagem até a cidade de São Paulo/SP, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O homem de 47 anos, foi preso em flagrante por tráfico de droga. Ele permanece à disposição da Justiça.

*Com informações do sbtinterior