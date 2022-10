Polícia Rodoviária apreende carga com cigarros contrabandeados do Paraguai 

Dois homens e a carga foram levados para a Polícia Federal, em São José do Rio Preto/SP. A apreensão foi feita durante a Operação Sufoco.

Uma carga de cigarros contrabandeada do Paraguai foi apreendida na madrugada da quarta-feira (12.out), no quilômetro 24 da Roberto Mário Perosa, em Urupês/SP.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a equipe solicitou a parada do caminhão, mas o motorista não obedeceu. Porém, em seguida, o veículo e um carro foram abordados.

Os policiais verificaram os semi-reboques e encontraram caixas de cigarros contrabandeados.

Os condutores do caminhão e do carro foram detidos e encaminhados para a sede da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP. Também foram apreendidos R$ 2,7 mil em dinheiro e cinco aparelhos celulares.

*Com informações do g1