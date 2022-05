Polícia recolhe menino de 7 anos que era levado pelo pai de MG ao PR sem autorização da mãe 

Polícia Rodoviária Federal abordou os dois na rodovia BR-153, em Bady Bassitt/SP; menino foi retirado pelo pai após briga; casal está separado, informou a polícia.

Um menino de 7 anos foi recolhido pela polícia na tarde quinta-feira (12.mai), na BR-153, em Bady Bassitt/SP, após ser levado pelo pai sem autorização da mãe.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança foi retirada pelo homem depois de uma discussão do casal, que é separado. Pai e filho seguiam de Minas Gerais com destino ao Paraná quando foram abordados pela equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais suspeitaram do pai após ele não apresentar documento pessoal do menino. Em consulta no sistema, foi constatado que a mãe tinha registrado a ocorrência. O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi levada para um abrigo.

Quando foi informado que o menino seria devolvido para a mãe, o pai ficou agressivo e precisou ser detido pela equipe por desacato. Ele foi ouvido e liberado. O caso será investigado.