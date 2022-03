Polícia recebe denúncia e encontra mais de 400 quilos de maconha em residência 

Entorpecente estava escondido dentro de caixas quando foi encontrado em uma casa no bairro Vale do Sol, em Mirassol/SP.

A polícia apreendeu 377 tabletes de maconha em Mirassol/SP na manhã desta quarta-feira (9.mar).

De acordo com a corporação, os militares receberam a informação de que um indivíduo de 56 anos de idade estaria guardando grande quantidade de entorpecentes na residência onde mora, no bairro Vale do Sol.

Os policiais foram até o endereço e, no local, encontraram a droga, que estava escondida em 16 caixas. Ao todo, o entorpecente pesou aproximadamente 415 quilos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Flagrantes de Mirassol.

*Informações/g1