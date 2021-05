Polícia procura por homem que ameaçou e atacou ciclista em Tanabi

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que homem teria rasgado a roupa da vítima. Caso foi registrado como estupro e está sendo investigado.

A Polícia Civil procura por um homem suspeito de estupro após atacar uma ciclista, na terça-feira (11), em Tanabi/SP.

De acordo com as informações da Polícia Civil, ela pedalava com um grupo em uma trilha quando o motorista de um carro e abordou e a ameaçou com uma faca até uma área de mata.

Contudo, para escapar da violência sexual, a vítima gritou por socorro, os demais ciclistas a encontraram e o homem fugiu. Testemunhas relataram à polícia que ele chegou a rasgar a roupa da vítima.

O caso foi registrado como estupro e está sendo investigado. Ninguém foi preso.

*Com informações do g1