Polícia procura ladrões que fizeram buraco na parede de joalheria e furtaram R$ 120 mil em mercadorias 

A Polícia Civil faz buscas para tentar encontrar os criminosos que furtaram R$ 120 mil em mercadorias de uma joalheria de Catanduva/SP.

Segundo a polícia, os ladrões alugaram uma casa ao lado do estabelecimento. Em seguida, quebraram uma parede e invadiram a joalheira no último domingo (15), quando nenhum funcionário trabalhava.

Os criminosos fugiram com peças em ouro e pedras preciosas. Eles também levaram um notebook e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Um boletim de ocorrência do furto foi registrado na segunda-feira (16). A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) segue investigando o caso.

*Informações/G1