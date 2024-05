Polícia prende traficantes suspeitos de reter Bolsa Família de usuários de drogas como pagamento em Rio Preto 

Investigação apurou que dois casais são os principais responsáveis pelo fornecimento de drogas na área central.

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu nesta quinta-feira (23.mai) mandados de prisão e busca em estabelecimentos comerciais para combater o tráfico de drogas em São José do Rio Preto/SP. Entre os presos estão suspeitos de reter valores do Bolsa Família de usuários de drogas como pagamento.

No total, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, uma prisão em flagrante, oito mandados de busca e foram vistoriados nove estabelecimentos comerciais. Os detidos foram levados para a Central de Flagrantes em Rio Preto, onde as ocorrências foram registradas. Também foram apreendidas drogas, dinheiro e celulares.

Segundo o Gaeco, o objetivo da operação é desarticular uma associação criminosa responsável pelo abastecimento de droga na região central da cidade, com foco na atuação de moradores em situação de rua.

A investigação apurou que dois casais são os principais responsáveis pelo fornecimento de drogas na área central, o que era feito por meio de pessoas que funcionam como intermediárias entre os líderes e os usuários.

Uma das formas de pagamento para a droga consumida pelos moradores se dava por meio de benefícios governamentais. Os suspeitos pegavam os cartões do Bolsa Família dos usuários como forma de garantir o pagamento. Cestas básicas também eram aceitas como pagamento.

Participaram da operação quatro promotores, oito servidores do Ministério Público, 10 fiscais de posturas do município e 44 policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), e duas equipes do canil da Polícia Militar.

*Com informações do g1