Polícia prende suspeitos de “vender” cargos de assessor na Alesp 

Segundo investigação, suspeitos anunciavam cargos na Alesp usando uma imobiliária de fachada; um deles usava uniforme de policial.

Cinco pessoas foram presas em flagrante na tarde dessa quarta-feira (10.jan) por suspeita de envolvimento em um esquema que anunciava a “venda” de cargos de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e em órgãos da administração pública do estado. Os flagrantes ocorreram em Santo André, na região do ABC.

Os suspeitos presos são três mulheres, de 51, 52 e 28 anos, e dois homens, de 53 e 32.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, eles usavam uma imobiliária como fachada para vender os cargos. O preço era de R$ 100 mil por cargo. Os presos também aceitavam veículos no pagamento – três carros, uma Mercedes, Hyundai/HB20 e Fiat/Toro foram apreendidos.

Segundo as investigações, um sexto suspeito, que usava uniformes de policial civil e federal, foi identificado. Até o momento, ele não foi localizado.

A Polícia investiga se as ofertas de cargos eram reais e se alguém ligado à assembleia está envolvido. “Resta saber se há participação de alguém vinculado direta, ou indiretamente, na Alesp”, disse à imprensa um policial ligado às investigações.

A Alesp não se manifestou oficialmente sobre o caso. A assessoria de imprensa da Assembleia afirmou apenas que “trata-se de um caso de polícia, onde a administração pública é vítima de golpistas”.

O caso é investigado pelo 77º Distrito Policial, em Santa Cecília, no centro de São Paulo.

*Com informações do Metrópoles