Polícia prende suspeito de roubar três farmácias em uma semana em Birigui 

Segundo a Polícia Civil, crimes foram registrados nos dias 13 e 20 de janeiro; câmera de segurança flagrou uma das ações.

Um homem foi preso suspeito de praticar três roubos a farmácias de Birigui/SP no período de uma semana. A prisão ocorreu na segunda-feira (22.jan), mas as informações foram divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (23).

De acordo com a polícia, um dos crimes foi praticado no dia 13 de janeiro, enquanto os outros dois foram no dia 20. Em um dos casos, uma câmera de segurança flagrou a ação. As imagens mostram quando o suspeito ameaça e rende os funcionários do comércio com uma arma, enquanto eles pegam dinheiro para entregar ao ladrão.

Os casos foram comunicados à polícia, que concluiu as investigações na segunda-feira e encontrou o suspeito na casa da ex-mulher. Ele confessou os crimes e foi encaminhado à cadeia de Penápolis/SP, onde permanecerá à disposição da Justiça.

*Com informações do g1