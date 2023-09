Polícia prende suspeito de matar jovem encontrada com corpo coberto de cimento 

Após investigações, homem de 39 anos foi localizado em Espigão d’Oeste/RO, município que fica a mais de 2 mil quilômetros de Rio Preto.

Um homem de 39 anos foi preso na última segunda-feira (25.set) suspeito matar uma jovem encontrada com o corpo coberto de cimento em uma casa do Jardim Arroyo, em São José do Rio Preto/SP, no dia 15 de julho.

Na época, a Polícia Militar informou que Elaine Ferreira Santos, de 23 anos, estava como rosto coberto por um pedaço de saco de cimento, enquanto o corpo estava coberto com cimento em pó.

De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações, o suspeito foi encontrado na cidade de Espigão d’Oeste/RO, município que fica a mais de 2 mil quilômetros de Rio Preto.

Ainda segundo a Polícia Civil, quando questionado sobre o crime, o homem relatou que ele e um amigo chamaram Elaine até a residência. Em seguida, precisou sair do local e, quando voltou, encontrou a vítima morta e fugiu.

O homem foi preso e o caso continua sendo investigado pela DEIC (Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais).

*Com informações do g1