Polícia prende suspeito de matar homem encontrado com mão decepada em Rio Preto 

Criminoso confessou o assassinato. Motivação ainda é investigada.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP prendeu, nesta segunda-feira (2.jan), o suspeito de matar com golpes de facão o motorista Carlos Renato Cano.

A vítima foi encontrada morta no bairro Estância Santa Catarina, na noite do último domingo (1º), com a mão decepada e ferimentos na cabeça.

Segundo o delegado o Alceu Lima de Oliveira Júnior, da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC), o suspeito foi preso em uma padaria.

“Uma investigadora da equipe recebeu informações sobre o crime. Fizemos diligências para encontrar o possível autor. Também descobrimos que o suspeito tinha saído para ir a Engenheiro Schimitt”, explicou.

Ainda conforme o delegado, o suspeito foi encontrado na padaria, recebeu voz de prisão e confessou o crime.

“Ele indicou o local onde tinha escondido a arma do crime. O facão foi apreendido. Estamos apurando a real motivação do crime”, afirmou.

O suspeito de cometer o homicídio foi levado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais. O caso segue em apuração.

*Com informações do g1