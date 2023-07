Polícia prende suspeito de matar homem em propriedade rural de Urupês 

Ivair Soldate, de 58 anos, foi encontrado com ferimentos na cabeça, amordaçado e com as mãos amarradas; caso segue sendo investigado.

Um jovem foi preso na noite de domingo (9.jul) suspeito de agredir e matar um homem de 58 anos em uma propriedade rural de Urupês/SP.

No dia 4 de julho, policiais receberam uma denúncia e encontraram Ivair Soldate com ferimentos na cabeça, amordaçado e com as mãos amarradas. O carro da vítima também havia sido levado.

Segundo a Polícia Civil, o caso passou a ser investigado e o suspeito de cometer o crime foi encontrado. O jovem de 20 anos foi preso temporariamente e está à disposição da Justiça.

A motivação do crime não foi informada e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.