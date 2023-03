Polícia prende suspeito de matar homem em bar de Potirendaba 

De acordo com a Polícia Civil, através de investigações, o suspeito, de 54 anos, foi preso na zona rural de Guapiaçu/SP. Ele afirmou que estava no bar e teria sido provocado pela vítima. Irritado, ele foi até sua casa, em Nova Aliança/SP, pegou a arma e voltou ao local, onde acabou matando Adenildo.

A Polícia Civil prendeu na tarde da última quarta-feira (29.mar), um indivíduo suspeito de assassinar a tiros, Adenildo Carvalho Brandão, de 40 anos, em um bar do bairro São Francisco, em Potirendaba/SP.

Ainda segundo o apurado, dois dos disparos acertaram uma máquina de música e também a parede do estabelecimento. Outras pessoas, que estavam no local, não se feriram.

O suspeito entrou sorrindo na delegacia e, questionado pela imprensa, confessou o crime e disse que foi provocado pela vítima. A arma usada no crime foi apreendida. Após prestar depoimento, ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

*Com informações do Gazeta do Interior