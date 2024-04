Polícia prende suspeito de matar garimpeiro encontrado com as mãos e pés amarrados às margens de córrego

Crime foi descoberto no dia 27 de fevereiro, mas ele foi preso nesta quinta-feira (11) em São José do Rio Preto/SP. Corpo de Jader Bruno Politano foi encontrado com sinais de tiro na cabeça, em Sinop/MT.

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de matar o garimpeiro de 35 anos encontrado com as mãos e pés amarrados e sinais de tiros na cabeça às margens do córrego do Rio das Garças em Sinop/MT. O crime foi descoberto no dia 27 de fevereiro, mas ele foi preso nesta quinta-feira (11.abr), em São José do Rio Preto/SP.

Policiais civis cumpriram mandado de prisão temporária contra o suspeito pelo homicídio de Jader Bruno Politano. O veículo da vítima também foi localizado carbonizado. O criminoso foi encontrado escondido na casa da mãe dele.