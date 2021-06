Polícia prende suspeito de ferir homem com golpes de tesoura em Andradina 

Segundo a PM, homem confessou que golpeou a vítima com a tesoura e afirmou à polícia que cometeu o crime na companhia de outra pessoa, que teria desferido golpes de faca.

A Polícia Militar prendeu na madrugada de terça-feira (29) um suspeito de ferir um homem com golpes de tesoura, em Andradina/SP.

Segundo a polícia, a PM recebeu informações de que a vítima teria dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos causados por arma branca.

Ainda de acordo com a PM, as informações apontavam que o autor do crime estaria pela área central da cidade. O suspeito foi abordado e uma tesoura foi localizada com ele.

O homem recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da Justiça. A outra pessoa suspeita de participar do crime não foi localizada.

*Com informações do g1