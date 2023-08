Polícia prende suspeito de espancar esposa após filho da vítima pedir socorro por telefone 

Ao chegar no local, no bairro São João, em Votuporanga, a equipe encontrou a criança na calçada e, ao entrar na casa, encontraram a mulher caída no chão da cozinha, desacordada com ferimentos no rosto.

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante suspeito de espancar a esposa, no bairro São João, em Votuporanga/SP, na noite da última sexta-feira (4.ago). A denúncia teria sido feita pelo filho da vítima, uma criança de 8 anos.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local, a equipe encontrou a criança na calçada, chorando muito, e, ao entrar na casa, encontraram a mulher caída no chão da cozinha, desacordada com ferimentos no rosto. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital. O estado de saúde é considera estável.

O homem foi preso na residência e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.