Polícia prende principal investigado em operação contra lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros

De acordo com a Polícia Federal, que realizou a prisão, com apoio do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), o homem transportava R$ 177 mil em espécie.

O principal investigado na Operação Greening, deflagrada para combater crimes de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros, foi preso na manhã deste sábado (17), na Rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto/SP.