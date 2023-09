Polícia prende marido que matou mulher com mais de 10 facadas em praça pública de Severínia

Edivagna Nunes, de 21 anos, foi brutalmente assassinada pelo marido, na manhã da última segunda-feira (25). Vítima morava com George dos Santos Alves em Riolândia/SP, antes de pedir separação; ele tinha seis passagens por homicídio, sendo dois deles em Minas Gerais.

Foi preso na noite da última segunda-feira (25.set), em Fronteira/MG, George dos Santos Alves. Ele é apontado pela Polícia Civil como o principal suspeito de ter matado a mulher dele, Edivagna Nunes, de 21 anos, com ao menos 10 facadas em plena praça pública quando ela levava o filho do casal para a escola. O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira, em Severínia/SP.

Segundo informações da Polícia Civil, após matar a mulher, George fugiu para Fronteira levando o filho dele com a vítima e se escondeu.

Edivagna morava com o agressor em Riolândia/SP, com o filho do casal e mais três crianças que ela teve de outro relacionamento. Ela estava há quatro dias na casa do cunhado após pedir a separação. George não teria aceitado o fim do relacionamento.

De acordo com testemunhas, ele abordou a vítima na praça e violentamente a golpeou com mais de 10 facadas. Depois, ele deixou o corpo da mulher dentro da fonte d´água instalada no local. Edivagna chegou a ser socorrida com sinais vitais e encaminhada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos.

George tinha seis passagens por homicídio, sendo dois deles em Minas Gerais. Ele já era considerado foragido da Justiça e agora teve outro mandado de prisão expedido. O criminoso seria interrogado na Delegacia de Polícia de Severínia.