Polícia prende homem suspeito de matar mulher encontrada no banheiro com sinais de violência em Catanduva 

Corpo de Carolina Stefany Latorre Rosa tinha ferimentos no pescoço e no pulso. Luan Henrique Pereira de Oliveira, ex-companheiro da vítima, foi preso temporariamente; ele negou o crime à polícia.

A Polícia Civil prendeu o jovem, de 26 anos, suspeito de matar a ex-companheira, de 24, encontrada com sinais de violência dentro do banheiro no apartamento onde morava em Catanduva/SP. O crime foi descoberto pela polícia no dia 11 de abril. O rapaz foi preso nesta terça-feira (16).

Segundo o delegado responsável pela investigação, Hélvio Bolzani, a Justiça decretou a prisão temporária por 30 dias de Luan Henrique Pereira de Oliveira. O suspeito foi encontrado próximo à casa dele no bairro Jardim Imperial. Ele negou o envolvimento no assassinato à polícia.

O carro do suspeito, o celular da mãe dele, e a chave do apartamento de Carolina que estava com Luan foram apreendidos para perícia. Um computador que estava no local também foi apreendido.

O corpo de Carolina foi encontrado pelo irmão, que acionou a Polícia Militar. Conforme o boletim de ocorrência, registrado por homicídio, a vítima tinha ferimentos no pescoço e no braço. O corpo da jovem passou por exame necroscópico no Instituto Médico Legal (IML).

Carolina deixa uma filha de 5 anos, que está sob a guarda da avó materna. A Polícia Civil investiga o crime.

*Com informações do g1