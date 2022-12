Polícia prende homem suspeito de estuprar o filho em Novo Horizonte 

Crime foi flagrado pelo irmão mais velho da vítima.

Um homem foi preso suspeito de estuprar o filho de 9 anos, em Novo Horizonte/SP, no domingo (10.dez).

Segundo a Polícia Civil, o homem de 44 anos chegou em casa embriagado e tentou abusar sexualmente da esposa, mas o filho mais velho do casal o impediu.

Ainda de acordo com a polícia, em seguida, o suspeito foi até o quarto e deitou na cama com o filho mais novo, que foi flagrado pelo irmão com a bermuda abaixada.

A Polícia Civil foi acionada e o suspeito preso em flagrante. Ele foi encaminhado para a cadeia de Catanduva/SP.

*Com informações do g1