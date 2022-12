Polícia prende homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas 

A abordagem foi na cidade de Ilha Solteira/SP.

Um homem, de 25 anos, foi preso na noite da última segunda-feira (19.dez), em Ilha Solteira/SP, após a Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de briga de casal.

De acordo com as informações da polícia, depois da briga, o homem saiu de casa com a bolsa da mulher. Os policiais foram até o local indicado pela vítima e encontraram o suspeito que acabou abordado.

Após busca pessoal, com o homem, foram encontrados dinheiro, 75 porções de crack, 11 porções de cocaína, uma balança de precisão e dois celulares. O indivíduo informou que comercializa drogas na cidade.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Ilha Solteira e ficou à disposição da Justiça.