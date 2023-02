Polícia prende homem que atirou contra residência por conta de dívidas 

Caso foi registrado no bairro Mário Benez, em Fernandópolis/SP.

Nesta segunda-feira (6.fev), um homem foi preso suspeito de ter atirado contra uma residência no bairro Mário Benez, em Fernandópolis/SP, no último domingo.

Segundo apurado, em posse das características do veículo do suspeito, os policiais conseguiram prender o indivíduo que acabou confessando o crime, explicando que teria realizado o disparo com a intenção de intimidar o dono da residência por conta de dívidas.

A arma foi apreendida e o homem foi levado ao Distrito Policial de Fernandópolis, ficando a disposição da Justiça.

*Com informações do oextra