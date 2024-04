Polícia prende homem condenado por dopar e estuprar a filha 15 anos atrás; menina ficou em coma 

Com a decisão da Justiça, de fevereiro deste ano, prisão ocorreu nesta quarta-feira (24), em Araçatuba. Homem alegou ser paraplégico, mas foi flagrado levantando da cadeira de rodas para entrar no carro.

A Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) prendeu um homem que foi condenado a mais de 10 anos de prisão, e estava foragido, por estuprar a filha de nove anos, em 2009, em Araçatuba/SP. Com a decisão da Justiça, emitida em fevereiro deste ano, a prisão ocorreu nesta quarta-feira (24.abr), 15 anos depois do crime.

Na época, a criança foi internada na Santa Casa da cidade e chegou a ficar em coma por uma semana. O médico que atendeu a menina suspeitou que ela foi abusada sexualmente, fato confirmado pelo legista.

Conforme a Deic, a investigação apontou que havia sêmen na cama da vítima e excesso de medicação no sangue dela. O pai dopava a menina e depois a estuprava. Quando acordou do coma, a menina confirmou que era abusada por ele. De acordo com os policiais, a jovem se recuperou fisicamente.

Ainda segundo a polícia, no julgamento, o suspeito alegou ser paraplégico, mas foi flagrado levantando da cadeira de rodas para entrar no carro.

Em fevereiro deste ano, a justiça emitiu o mandado de prisão contra o homem, condenado a 10 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

*Com informações do g1