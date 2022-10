Polícia prende casal da região investigado por aplicar golpes com venda de enxovais para gestantes na web 

Suspeitos criavam empresas para comercializar bolsas maternidade e faziam anúncios nas redes sociais, mas não entregavam o produto; eles foram localizados nesta sexta-feira (7), no Rio de Janeiro.

Um casal de São José do Rio Preto/SP, investigado por aplicar golpes com a venda de enxovais para gestantes pela internet, foi preso na manhã desta sexta-feira (7.out).

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos criavam empresas, geralmente em nome de terceiros, para comercializar bolsas para maternidade e faziam anúncios pelas redes sociais.

Depois da venda, o casal não entregava o produto e nem devolvia o valor pago pelos clientes. Há cerca de 30 vítimas na região.

Em dezembro do ano passado, o promotor de Justiça de Rio Preto Sérgio Clementino, entrou com ação civil pública de danos morais contra a mulher do casal.

Na época, o MP iria solicitar uma indenização coletiva de R$ 200 mil para as vítimas, além da proibição de fazer anúncios em todas as redes sociais.

Policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) chegaram a prender a suspeita, porém, ela conseguiu na Justiça o direito de cumprir prisão domiciliar e, em seguida, um habeas corpus.

Após a finalização do inquérito, foi solicitada a prisão preventiva do casal, que havia fugido de Rio Preto e foi localizado no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

Os dois foram indicados por estelionato e estão à disposição da Justiça.