Polícia Militar salva recém-nascida engasgada em Votuporanga 

A pequena Ana Sófia, de apenas 42 dias, foi socorrida pelo CB PM Silmar e CB PM Cipriano no bairro Pró-Povo; ela passa bem e está em casa.

Uma recém-nascida que estava engasgada com leite foi socorrida e salva pela Polícia Militar, no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP, na madrugada desta quinta-feira (19). A corporação foi mobilizada por Luana, a mãe da pequena Ana Sófia, de apenas 42 dias.

De acordo com apurado, Luana percebendo o engasgo da filha, acionou à PM via 190 e foi encontrada pelo CB PM Silmar e CB PM Cipriano já na rua, com a bebê no colo, acompanhada por alguns vizinhos e em desespero.

Os policiais militares após constatarem o engasgamento de Ana Sófia, iniciaram um procedimento conhecido como manobra de “Heimlich” e em poucos minutos conseguiram desentupir as vias áreas da criança.

Em seguida, os policiais encaminharam mãe e filha para o Mini-Hospital do Pozzobon, onde Ana Sófia passou por avaliação médica e foi liberada, pois estava e perfeitas condições.

Nas redes sociais do 16º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Fernandópolis/SP, mas que compreende Votuporanga, o episódio ganhou destaque especial e uma mensagem fechou a publicação: “Muito satisfeitos, pudemos levar a mãe e a criança de volta para casa, foi realmente um dia muito especial em que pudemos salvar a vida dessa bebezinha linda. Dias como este são bênçãos em nossas carreiras e nos motivam a seguir com ainda mais dedicação.”