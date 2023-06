Polícia Militar resgata homem com Síndrome de Down com sinais de maus-tratos

Vítima de 53 anos foi acolhida pela APAE de Rio Preto.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto/SP, vai investigar a denúncia de abandono de incapaz de um homem de 53 anos resgatado pela Polícia Militar, na noite da última quarta-feira (7.jun), no bairro São Francisco.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM teve conhecimento de que dois homens moravam no endereço fornecido pelo denunciante anônimo. No imóvel, os militares encontraram a vítima sozinha; o local estava sujo e revirado, aparentemente em estado crítico, de acordo com a corporação.

Ainda segundo o registro, o irmão mais velho do homem, que tem 60 anos e é responsável por ele, teria o costume de deixá-lo sozinho em casa. Aos PMs, ele disse que havia saído para ajudar uma vizinha e que voltaria logo.

Uma representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) foi chamada até a residência e se prontificou a acolher a vítima e levá-la para um abrigo da instituição. Os policiais registraram a ocorrência e informaram que o homem não apresentava lesões e estava calmo.

O delegado plantonista da Polícia Civil confirmou o permanência da vítima sob tutela da representante da APAE.

*Com informações do sbtinterior