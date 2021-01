Polícia Militar recupera duas motocicletas furtadas em Votuporanga e prende ladrões em Cosmorama 

Veículos foram subtraídos em Votuporanga/SP, nos dias 8 e 11 de janeiro.

Na manhã de terça-feira (12), após denúncia, a Polícia Militar de Cosmorama/SP prendeu dois indivíduos por furto de motocicletas naquele município.

De acordo com informações, os policiais militares foram averiguar um suposto furto de motocicletas e, acabaram encontrando dois indivíduos no estacionamento de uma indústria. Após à abordagem, foi constatado que com eles havia um dos veículos e várias ferramentas que haviam sido furtadas da empresa.

Após breve entrevista, os indivíduos que trabalhavam na empresa teriam confessado onde estaria a outra motocicleta, que estava em uma propriedade rural; além de peças do mesmo veículo que foram localizadas em uma casa em Votuporanga/SP.

Os indivíduos foram presos em flagrante e apresentados na Delegacia de Polícia de Cosmorama, onde foram ouvidos e permaneceram à disposição da Justiça.

As motocicletas haviam sido furtadas em Votuporanga, nos dias 8 e 11 de janeiro. As ferramentas foram devolvidas ao proprietário.