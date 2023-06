Polícia Militar recupera bicicleta roubada em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado no bairro Vila Paes; bicicleta foi devolvida ao proprietário.

Na tarde da última sexta-feira (2.jun), policiais militares recuperaram uma bicicleta roubada e prenderam um indivíduo por receptação, no bairro Vila Paes, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, os PMs realizavam patrulhamento, quando se depararam com um indivíduo conduzindo uma bicicleta, de cor amarela, sendo que era de conhecimento dos policiais de que havia ocorrido roubo de uma bicicleta com as mesmas características. Após a abordagem, os policiais confirmaram através da verificação da numeração do quadro que se tratava da bicicleta roubada.

O indivíduo e a bicicleta foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde a bicicleta foi devolvida ao proprietário e o indivíduo indiciado por receptação.