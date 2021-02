Polícia Militar prende “Zóio” por tráfico de drogas em Votuporanga

Flagrante ocorreu na área central da cidade; com o indivíduo estava um carro “penhorado” por dívida de droga.

A Polícia Militar prendeu um indivíduo conhecido como “Zóio” por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (26), na área central de Votuporanga/SP.

De acordo com informações, a equipe da PM realiza patrulhamento quando pela Rua Tietê na esquina com a Rua Bahia, abordaram um veículo GM/Astra conduzido por “Zóio”; contudo, ao perceber que seria abordado tentou fugir a pé, mas acabou detido. Outro indivíduo foi abordado dentro do carro.

Em buscas dentro do veículo, os policiais encontraram porções de maconha e dinheiro possivelmente oriundo do tráfico de drogas. Já no imóvel de “Zóio”, os militares localizaram uma pedra de crack que renderia aproximadamente, 300 porções para venda a dependentes químicos, além de apetrechos usados para pesar e embalar entorpecentes.

Questionado sobre a procedência do carro, “Zóio” teria contado que havia sido “penhorado” por um usuário de drogas em troca de uma dívida de entorpecentes.

Indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos; “Zóio” permaneceu à disposição da Justiça. Já o outro individuo foi liberado.