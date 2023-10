Polícia Militar prende trio por tráfico de drogas em Votuporanga 

O flagrante na zona sul resultou na apreensão de porções de maconha, cocaína, crack e um simulacro de arma de fogo.

Na noite de terça-feira (24.out), policiais militares realizavam patrulhamento em decorrência da Operação Impacto pela zona sul de Votuporanga/SP, quando prendeu três pessoas, sendo dois adultos e um adolescente, por tráfico de drogas e associação.

De acordo com o apurado, a equipe seguia pela Rua Joaquim Franco Garcia, próximo ao cruzamento com a Avenida Conde Francisco Matarazzo, quando os policiais observaram um adolescente e um casal em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Em seguida, durante busca pessoal, os PMs encontraram 132 porções de crack com o adolescente, três pedras da mesma droga com a mulher e seis porções de cocaína com o homem; além de dinheiro em espécie. Em uma sacola que o adolescente tentou dispensar havia mais 13 porções grandes de maconha e um simulacro de pistola.

Os indivíduos foram apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça.