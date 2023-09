Polícia Militar prende traficantes com quase 2 kg de maconha em Votuporanga 

Indivíduos foram flagrados na zona sul da cidade e colocados à disposição da Justiça.

Dois indivíduos foram presos por tráfico de drogas na Avenida República do Líbano, na zona sul de Votuporanga/SP, na noite da última quarta-feira (6.set).

De acordo com o apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento, quando avistaram um Ford/Fiesta, no contrafluxo, sendo que os ocupantes ao notar a presença da viatura tentaram se abaixar no interior do veículo.

Em seguida, os PMs optaram pela abordagem, porém, ao parar o carro, os dois ocupantes desceram rapidamente, cada um para um lado, tentando fuga a pé, mas foram acompanhados, contidos e revistados. No interior do veículo, no assoalho do lado do motorista, havia um tijolo de maconha. Já na cintura do passageiro, em busca pessoal foi encontrado um tijolo prensado da mesma droga.

Questionados, os indivíduos contaram versões desconexas da procedência da droga e foram apresentados na Central de Polícia Judiciária, onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça. Veículo foi apreendido.