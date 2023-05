Polícia Militar prende traficante na zona sul de Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado com porções de maconha, cocaína e crack; além de celulares e balança de precisão.

Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Estação, em Votuporanga/SP, no último domingo (14.mai).

De acordo com o apurado, os PMs realizavam patrulhamento pela zona sul, quando se depararam com um indivíduo – já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas – em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Durante busca pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha, dinheiro e um aparelho celular; no entanto, na residência do suspeito foram encontrados mais três porções de maconha, 33 pedras de crack e duas de cocaína, além de apetrechos utilizados no preparo das porções de entorpecentes, balanças de precisão e um celular.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.