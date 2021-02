Polícia Militar prende traficante e recupera bicicleta furtada e moto adulterada em Votuporanga

Homem conhecido como “Carneirinho” foi preso no bairro Pró-Povo, na zona norte da cidade.

Um indivíduo conhecido nos meios policiais como “Carneirinho” pelo envolvimento com o tráfico de drogas foi preso pela Polícia Militar com uma motocicleta com placa adulterada, uma bicicleta furtada e drogas, no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP, no domingo (21).

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte da cidade, quando avistaram um indivíduo pedalando uma bicicleta em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Em busca pessoal, teriam sido encontradas oito porções de maconha e cocaína, que seriam vendidas a usuários de entorpecentes. Questionado sobre a procedência da bicicleta, o indivíduo teria contado que havia comprado o produto de outro homem por R$ 450,00; contudo, os militares descobriram que a bicicleta era produto de furto, crime ocorrido na última quarta-feira (17), no bairro Chácara Aviação.

Em seguida, em buscas pela residência de “Carneirinho” foram encontrados uma motocicleta com placa adulterada. O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

‘Rapidinhas da Central de Flagrantes’

Ainda durante o final de semana, outras três ocorrências foram registradas no plantão policial em Votuporanga.

Um indivíduo foi preso na zona sul da cidade, após avistar a viatura da Polícia Militar e tentar fugir; contido e abordado, com ele haviam quatro porções de cocaína e R$ 450,00 possivelmente proveniente do tráfico de drogas. Em seguida, na casa dele, outras seis porções de crack foram localizadas. Ele foi apresentado na delegacia, ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.

Em outra ocorrência, dois adolescentes um adulto flagrados com drogas e dinheiro foram detidos no bairro Matarazzo, ainda na zona sul; apresentados na Central de Flagrantes, foram ouvidos e liberados.

Ainda pelo bairro Matarazzo, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita e optaram pela abordagem.

Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o rapaz, exceto pelo aparelho celular que estava em seu poder, que acabou constatado ser produto de furto no último dia 2 de fevereiro em uma unidade de saúde de Votuporanga; contudo, o indivíduo foi ouvido e autuado pelo crime de receptação, sendo liberado para futuros esclarecimentos à Justiça.