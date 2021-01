Polícia Militar prende traficante e apreende tijolo de maconha em Votuporanga

Flagrante ocorreu no bairro Jardim Monte Alto; entorpecente renderia até 150 porções da droga, segundo a PM.

Um homem de 28 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim Monte Alto, em Votuporanga/SP, nesta quarta-feira (20).

De acordo com informações, policiais militares realizavam patrulhamento quando desconfiaram da atitude de A.A.O., já conhecido nos meios policiais e, optaram pela abordagem.

Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé, mas acabou contido e abordado. Com ele, os policiais teriam localizado um tijolo de maconha que renderia aproximadamente 150 porções do entorpecente e, diversos utensílios utilizados no preparo das porções da droga.

Questionado, A.A.O., foi preso em flagrante por tráfico de drogas e apresentado na sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.