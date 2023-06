Polícia Militar prende traficante com moto adulterada em Nhandeara 

Criminoso foi flagrado com porções de maconha e cocaína e o veículo após uma denúncia anônima.

Em uma operação realizada na noite da última sexta-feira (2.jun), a Polícia Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas em Nhandeara/SP. A ação ocorreu após uma denúncia anônima recebida via 190, que relatava a presença de dois suspeitos escondidos em uma residência na Rua Saad Abib, que teriam efetuado disparos de arma de fogo, recentemente, contra um indivíduo em Macaubal/SP.

Com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha de Votuporanga e da equipe policial de Floreal/SP, os PMs se deslocaram até o local indicado na denúncia e entraram em contato com os ocupantes da residência. Ao serem questionados sobre os supostos autores dos disparos, os indivíduos afirmaram que eles não estavam presentes naquele momento, permitindo a entrada da polícia.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado com os suspeitos, apenas uma quantia de R$ 50,00, a qual o proprietário alegou que seria utilizada para a compra de entorpecentes no local. Ao ser questionado sobre a possível existência de drogas na residência, o outro indivíduo admitiu possuir maconha, alegando ser para uso pessoal.

Os policiais, então, procederam com uma busca minuciosa no local e encontraram três porções de maconha e sete de cocaína. Além disso, no quintal da residência, uma motocicleta Honda CG 125 Titan, de cor vermelha, chamou a atenção das autoridades. Após uma pesquisa, constatou-se que a placa da moto não condizia com o final do chassi, que apresentava sinais de adulteração.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia de Votuporanga, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A motocicleta adulterada, será periciada, para determinar sua origem, e até mesmo, o uso em outros crimes.