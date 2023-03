Polícia Militar prende traficante com drogas em Votuporanga 

Indivíduo tentou fugir da abordagem de bicicleta, carregando uma criança, caiu e foi contido. Porções de maconha, dinheiro e balança de precisão foram apreendidos.

Policiais militares de Força Tática prenderam um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na última sexta-feira (17.mar), no bairro Cidade Nova, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, a equipe realizava patrulhamento nas proximidades do velório municipal, quando visualizaram um indivíduo de bicicleta com uma criança, que ao perceber a presença da equipe policial adentrou a praça tentando se evadir; contudo, devido sua atitude, os PMs optaram pela abordagem e iniciaram o acompanhamento.

Em seguida, na tentativa de fuga o indivíduo caiu com a bicicleta, derrubando também a criança, sendo abordado. Após busca pessoal foi encontrada uma porção de maconha e R$ 202,00 em dinheiro e um celular.

Questionado, o indivíduo teria confessado a traficância e indicou onde guardava a droga, enterrada em um recipiente em sua residência, juntamente com uma balança de precisão.

Suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.