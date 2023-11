Polícia Militar prende traficante com drogas em escola na zona sul 

Indivíduo foi flagrado após pular o muro da unidade escolar; porções de maconha e cocaína foram apreendidas.

Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta quinta-feira (15.nov), na Avenida Conde Francisco Matarazzo, na zona sul de Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Estação, quando foram informados de que um indivíduo utilizava uma escola infantil, que fica na avenida, para esconder e traficar drogas.

Em seguida, os PMs abordaram o indivíduo no momento em que ele pulava o muro da unidade escolar. Na busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha pronta para venda, dinheiro em cédulas diversas e um aparelho celular.

Com o apoio de outras viaturas, a equipe policial realizou buscas no interior da escola, onde encontrou mais entorpecentes, incluindo maconha e crack.

De acordo com a Polícia Militar, questionado, o indivíduo admitiu que traficava drogas e revelou que em sua residência havia mais dinheiro proveniente da venda de entorpecentes. A equipe, com a permissão da esposa do suspeito, entrou no imóvel e encontrou o dinheiro, que também foi apreendido.

O suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.