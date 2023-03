Polícia Militar prende traficante com drogas e dinheiro em Votuporanga 

Indivíduo guardava entorpecentes na casa de sua mãe, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, zona norte da cidade.

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas nas imediações da Avenida Jerônimo Figueira da Costa, na zona norte de Votuporanga/SP, na última terça-feira (28.fev).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela área, quando avistaram um homem entrando em uma residência com uma mochila nas costas, sendo de conhecimento da equipe, várias denúncias que o indivíduo estaria realizando tráfico de drogas.

Enquanto os policiais fizeram o retorno, o suspeito saiu da residência e adentrou em um VW/Gol, já sem a mochila, e saiu sentido Avenida Jerônimo Figueira da Costa, porém, acabou abordado; com ele foi localizada uma porção de maconha e certa quantia em dinheiro.

Questionado, o homem contou que na bolsa que estava com ele havia mais drogas e que tinha deixada ela em um quarto na casa de sua mãe. No local, a mulher permitiu a entrada dos PMs que localizaram a mochila no guarda-roupas, em um compartimento sob algumas gavetas.

Ao averiguarem, os policiais encontraram 504 gramas de maconha, 44 gramas de cocaína, R$ 372,75, uma balança de precisão e diversos apetrechos utilizados na traficância.

O indivíduo foi preso por tráfico de drogas e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.