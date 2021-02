Polícia Militar prende traficante com cocaína e arma de fogo em Votuporanga

Indivíduo de 30 anos foi abordado no pátio de um posto de combustível na zona norte da cidade.

Um homem de 30 anos foi preso por policiais militares de Força Tática após ser com drogas em um posto de combustíveis na zona norte de Votuporanga/SP, na noite de quarta-feira (17).

De acordo com informações, os policiais foram realizavam patrulhamento pela área, quando foram alertados de que um indivíduo em atitude suspeita poderia estar vendendo drogas no pátio do estabelecimento.

Já pelo local, os militares abordaram o homem e, com ele encontraram um recipiente plástico com dezenas de porções de cocaína, prontas para serem comercializadas e R$ 149, quantia possivelmente oriunda da traficância. Em seguida os policiais realizaram buscas na casa do suspeito, onde localizaram dezenas de porções da mesma droga e uma porção grande do entorpecente; além de apetrechos para embalar as porções e uma arma do tipo garrucha, calibre 38.

Diante do flagrante, o indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.