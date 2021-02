Polícia Militar prende suspeitos de assaltar farmácia no bairro Pacaembu

Criminosos estavam em posse de mais de R$ 1 mil do caixa do estabelecimento, além de porções de maconha. Prisão ocorreu na BR-153, próximo ao distrito de Talhado, em São José do Rio Preto/SP.

Três indivíduos suspeitos de assaltar uma farmácia no bairro Belo Horizonte (Pacaembu), em Votuporanga/SP, no final da tarde de quarta-feira (10), foram presos horas depois na BR-153, próximo ao distrito de Talhado, em São José do Rio Preto/SP, após desobedecerem a uma ordem de parada.

De acordo com informações, os indivíduos seguiam pela rodovia em fuga pelo crime cometido em Votuporanga e, quando próximo ao antigo Praia Clube, os policiais avistaram uma camionete GM/S-10 em alta velocidade e deram ordem de parada; contudo, o motorista desobedeceu e continuou acelerando.

Os militares iniciaram o acompanhamento do veículo e notaram quando uma mochila foi jogada pela janela do carro, sendo a bolsa recolhida por uma das equipes empenhadas na ocorrência. Até que minutos mais tarde, a polícia fechou o cerco e os indivíduos foram abordados.

Em buscas foram localizados dois celulares e R$ 1.089.50; já na mochila que eles arremessaram do veículo foram encontradas 94 porções de maconha embaladas para venda e mais 867 gramas em pedaços. Roupas utilizadas no crime também foram localizadas dentro do carro.

Questionados, eles teriam confessado a pratica criminosa sendo apresentados na Central de Flagrantes, onde foram ouvidos e permanecem à disposição da Justiça. Na delegacia, testemunhas do crime reconheceram os indivíduos, assim como as cédulas que estavam grampeadas, tal qual ainda no caixa da empresa vítima dos ladrões.