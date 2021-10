Polícia Militar prende suspeitos de assaltar e sequestrar empresário em Votuporanga 

De acordo com apurado, após informados do crime, policiais militares realizaram cercos aos bandidos, e se depararam com o veículo roubado durante patrulhamento pelo bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP; no momento, ainda no interior do carro, a vítima que foi obrigada a entregar joias, televisores e uma quantia em dinheiro que estavam na residência na cidade.