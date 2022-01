Polícia Militar prende suspeito de tráfico de drogas em Votuporanga 

Indivíduo foi preso com porções de cocaína no bairro Belo Horizonte II.

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar com porções de cocaína e material utilizado no preparo e embalagem do entorpecente no bairro Belo Horizonte II, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela área, quando avistaram um jovem saindo de um local, denunciado previamente como suposto ponto de tráfico de drogas.

Após abordado, e em busca domiciliar foram encontradas três porções de cocaína já prontas para serem comercializadas e uma quantidade maior para ser fracionada; além de dinheiro, balança de precisão, anotações e outros objetos.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e colocado à disposição da Justiça.