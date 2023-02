Polícia Militar prende suspeito de roubo em Jales 

Crime foi registrado no bairro Jardim Eldorado. Indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Na noite da última segunda-feira (13.fev), policiais militares foram acionados para atendimento de uma ocorrência de roubo ocorrido pela Rua Hiroshi Fideshima, no bairro Jardim Eldorado, em Jales/SP, na qual as vítimas, um homem e uma mulher, relataram que um indivíduo invadiu a sua residência e mediante agressões físicas subtraiu alguns pertences.

De acordo com o apurado, crime ocorreu por volta das 23h30, e em seguida, os policiais conseguiram identificar o criminoso que passou a ser procurado em diligências. Já pela manhã, por volta das 7h40, os militares conseguiram abordar o indivíduo no cruzamento das ruas 1 com a Bom Pastor.

Suspeito estava com uma bicicleta, uma sacola com roupas, cervejas e uma capa de chuva; contudo, durante entrevista, ele acabou confessando que a bicicleta e os demais produtos haviam sido furtados de uma residência mediante arrombamento; porém, não estava mais com os produtos roubados durante a noite e negou envolvimento no crime contra o casal.

Os policiais apresentaram o indivíduo na Delegacia de Polícia, assim como os produtos apreendidos; ele foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

*Com informações do foconews