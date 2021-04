Polícia Militar prende suspeito de furtar residência em Votuporanga

Indivíduo teria usado parte do dinheiro furtado na casa para comprar boné, óculos, um par de tênis e drogas.

Um indivíduo foi preso por policiais militares neste final de semana, suspeito de invadir um imóvel no bairro Santa Luzia, em Votuporanga/SP, de onde furtar dinheiro, joias e objetos de valor. Ele acabou detido pela corporação, após gastar parte do dinheiro em um par de tênis, boné, óculos e também uma porção de droga.

De acordo com informações, a equipe da PM foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), e ao patrulhar próximo ao terminal rodoviário avistaram um suspeito sendo transportado por um mototaxista.

O indivíduo que já é conhecido nos meios policiais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e furto, ao perceber a aproximação da viatura, tentou dissimular, mas a motocicleta acabou interceptada. Com ele, os policiais encontraram as joias e descobriram que parte do dinheiro havia sido usado para adquirir óculos, boné, um par de tênis e droga.

Em seguida, ele acabou preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.