Polícia Militar prende procurado pela Justiça em Votuporanga 

Indivíduo foi flagrado durante patrulhamento pelo bairro Jardim dos Pinheiros.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso na última segunda-feira (29.mai) no bairro Jardim dos Pinheiros, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela área, quando pela Rua Sebastião Luiz Castanheira, avistaram um indivíduo pela via e optaram pela abordagem; em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, após pesquisa de documentos, os PMs constataram a existência do mandado de prisão.

O indivíduo foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.