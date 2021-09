Polícia Militar prende ladrão, recupera motocicleta e apreende arma em Valentim Gentil

Suspeito e um comparsa teriam utilizado um simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima e levar o veículo em Votuporanga/SP.

Um indivíduo suspeito de roubo mediante emprego de arma de fogo foi preso em Valentim Gentil/SP, nesta quinta-feira (2), pela Polícia Militar Ambiental com auxílio de equipes de área da PM.

De acordo com informações, policiais militares realizavam policiamento ambiental pelo município de Votuporanga/SP, quando uma equipe realizou ação conjunta com o policiamento territorial tendo em vista um roubo de motocicleta na área urbana, praticado por dois criminosos armados.

A equipe estendeu patrulhamento pelo município de Valentim Gentil; e já na área urbana, os policiais foram informados de que os indivíduos haviam caído com a motocicleta e empreendido fuga em meio às residências.

Já no local, os policiais militares localizaram o veículo dentro do quintal de uma residência; em seguida, com auxílio de equipes da Polícia Militar prenderam o suspeito de envolvimento com o crime, assim como um simulacro de arma de fogo [Pistola Airsoft] que teria sido utilizado para ameaçar à vítima.

O indivíduo foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e permaneceu à disposição da Justiça.